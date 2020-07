Inter Napoli, D'Ambrosio nell'intervallo: "Dobbiamo sfruttare le occasioni"

Inter Napoli,breve intervista a bordo campo per l'autore del momentaneo vantaggio nerazzurro Danilo D'ambrosio, che con il sinistro ha trafitto Meret su assist di Biraghi. Ai microfoni di Sky Sport il terzino - alla terza rete in campionato - ha risposto alle veloci domande dell'inviato.

Caldo, stanchezza, partite in rapida successione: "Quando c'è più stanchezza è ovvio che ci siano più occasioni per attaccare. Dobbiamo essere bravi a cogliere e sfruttarle al meglio per poterci portare sul 2-0".

Dedica speciale dopo la rete del momentaneo 1-0 nerazzurro: "Dedica particolare ai mie figli - Leonardo e Ludovico - e poi a Diego Godin che è un vero professionista"