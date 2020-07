Inter Napoli, Conte si affida ad Eriksen e Sanchez: la probabile

Inter Napoli andrà in scena questa sera alle 21 e 45 con i nerazzurri che dovranno blindare il secondo posto, in attesa dell match contro l'Atalanta. Per raggiungere questo obiettivo Conte ha deciso di affidarsi a quello che in questo momento è probabilmente il miglior 11 che può schierare.

In difesa De Vrij guiderà la difesa completata da Skriniar e Bastoni. Sugli esterni Candreva e Young, mentre a centrocampo, complice la squalifica di Gagliardini che rende praticamente le scelte obbligate, giocheranno Brozovic e Barella.

Nuova occasione poi per Eriksen, che agirà dietro le punte. Attacco composto da Lukaku e Sanchez. Si va verso quindi l'esclusione di Lautaro.