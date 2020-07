Inter Napoli: Conte recupera un difensore. Lautaro in panchina?

Inter-Napoli è ormai vicina: Antonio Conte proverà a conquistare i tre punti per cercare di mantenere il secondo posto in classifica. Il tecnico nerazzurro non dovrebbe cambiare mosaico tattico in vista del match con gli azzurri:



Il modulo è sempre lo stesso, 3-5-2 con Handanovic in porta. In difesa si rivede D’Ambrosio al fianco di De Vrij, recuperato pienamente e Bastoni. A centrocampo ci saranno Brozovic e Barella, con Candreva e Young che occuperanno le rispettive corsie. Sulla trequarti Eriksen e Borja Valero si giocano una maglia da titolare, momentaneamente favorito l'ex Tottenham sullo spagnolo.



In attacco l'insostituibile Lukaku, con Alexis Sanchez che agirà al fianco del belga nella sfida casalinga contro i partenopei. Lautaro Martinez dovrebbe partire dalla panchina e non dal primo minuto. A riportarlo è Sky Sport.