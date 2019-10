Inter-Napoli, arrestato il tifoso che ha ucciso Belardinelli

Svolta nel caso Belardinelli: il tifoso che l'ha investito sarebbe stato finalmente arrestato. Si tratterebbe di Fabio Manduca, sostenitore del Napoli che a due km da San Siro avrebbe ucciso il sostenitore nerazzurro durante gli scontri antecedenti la gara. Ecco quanto riferito dal "Messaggero":



"È stato arrestato l'ultrà napoletano che guidava l'auto che il 26 dicembre 2018 ha travolto e ucciso Daniele Belardinelli nel corso degli scontri tra ultras prima di Inter-Napoli in via Novara, a meno di 2 chilometri dallo stadio di San Siro. Si tratta di Fabio Manduca, 39 anni, accusato di omicidio volontario.



L'ultrà napoletano avrebbe legami con clan camorristici e con il gruppo ultras partenopeo dei 'Mastiffs'. È quanto emerge dalle indagini del procuratore aggiunto Letizia Mannella e dei pm Rosaria Stagnaro e Michela Bordieri. Manduca, titolare col fratello di un'impresa di pompe funebri, ha precedenti per furto, ricettazione, commercio di prodotti falsi e truffa".