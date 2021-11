Inter-Napoli, ancora due dubbi per Inzaghi: le probabili

Inter-Napoli, arrivano aggiornamenti da Sport Mediaset sulle probabili scelte di formazione di Simone Inzaghi e Luciano Spalletti per la sfida di domenica.

I nerazzurri, alle prese con le assenze per infortunio di Stefan De Vrij e Alexis Sanchez, starebbero valutando di lasciare in panchina Edin Dzeko anche in ottica del match contro lo Shakhtar Donetsk di mercoledì. Il bosniaco, inoltre, è reduce da un problema rimediato contro il Milan ed è stato costretto a lasciare anticipatamente il ritiro della nazionale. Al suo posto potrebbe giocare Joaquin Correa al fianco di Lautaro Martinez. In difesa, invece, è sfida a due per sostituire De Vrij tra Dimarco e Ranocchia. Nel caso in cui dovesse vincere il ballottaggio l’ex Hellas Verona, al centro della difesa verrebbe spostato Bastoni. Per il resto confermati Brozovic, Barella e Calhanoglu a centrocampo. Sulla fascia destra Darmian, mentre sulla corsia opposta Perisic.

Nessun dubbio invece per Luciano Spalletti che dovrebbe affidarsi al solito e collaudato 4-2-3-1 con Koulibaly e Rrhamani davanti ad Ospina. I due terzini saranno Di Lorenzo e Mario Rui mentre in mediana ci saranno Zambo Anguissa e Fabian Ruiz. In attacco Osihmen con Politano, Zielinski ed Insigne alle sue spalle.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia/Dimarco, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Correa/Dzeko, Lautaro.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani, Mario Rui; Fabian Ruiz, Anguissa; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.