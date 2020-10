Inter, Nainggolan rimane: quali prospettive per proseguire insieme?

Tanto rumore per nulla. La trattiva che avrebbe dovuto portare Radja Nainggolan dall’Inter al Cagliari è saltata definitivamente. Dopo un lungo tira e molla per trovare l’accordo sul prezzo e sui giovani da inserire come contropartite, l’affare è naufragato e così il centrocampista belga rimarrà a Milano, almeno fino a gennaio.

La società sarda avrebbe voluto avere il giocatore in prestito secco o, al massimo, inserendo un diritto di riscatto, mentre l’Inter è passata da chiedere 12 milioni fino a 10 – generando anche un minusvalenza a bilancio –, modificando la formula e accettando un prestito con obbligo di riscatto, ma le volontà non si sono incontrate.

La domanda che adesso ci si pone è: e adesso? Adesso Nainggolan farà parte della rosa di Antonio Conte e sarà uno dei centrocampisti a disposizione. Ma in che condizione affronterà la stagione il belga? Non è una novità che l’ex Roma avrebbe voluto far ritorno nella società che lo ha lanciato, di fatto, in Serie A, considerando finita la sua avventura in nerazzurro. Toccherà a lui mettersi in gioco in un reparto qualitativamente di alto livello, approfittando sia dei tanti impegni in campo nazionale ed europeo dell’Inter, sia del fattore Eriksen che sembra non rientrare nelle idee di calcio di Conte.

Certo è che un epilogo di questo genere era inimmaginabile per tutte le parti in causa fino a poche ore dalla conclusione del mercato. L’Inter che aveva in mente di monetizzare per provare a concludere un ultimo acquisto – magari l’esterno di fascia richiesto da Conte -, il Cagliari che avrebbe avuto il centrocampista richiesto da Di Francesco e il giocatore, palesemente con la testa al capoluogo sardo. Nainggolan-Inter: la storia continua. In qualche modo.