Inter, Nainggolan respinge le accuse sull'aver spaccato lo spogliatoio

Che Radja Nainggolan sia sempre stato un tipo abbastanza esuberante non è di certo una novità. Su di lui ne sono state dette molte, ma ai microfoni di DAZN il Ninja quest'oggi ha preso in mano la situazione e ha risposto a chi lo accusa di aver spaccato lo spogliatoio interista.

"Io solista nello spogliatoio? Io non sono mai stato solo: hanno detto che io sono stato spacca spogliatoio all’Inter, ma se chiedi a tutti quanti, tutti ti rispondono che sono un grande. Non ho mai creato problemi a nessuno".

Questo è quanto dichiarato dall'ormai ex centrocampista nerazzurro. Secondo molti Nainggolan è stato ceduto (in prestito) dall'Inter proprio per una questione di coerenza nei confronti di chi come Mauro Icardi e Ivan Perisic insieme a lui hanno turbato la tranquillità del resto del gruppo. Eppure, le parole del belga sono state abbastanza chiare...