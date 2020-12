Inter, Nainggolan: “Mi sono messo a disposizione, non ho avuto possibilità”

Tutto fatto per il ritorno di Radja Nainggolan al Cagliari. Il club sardo ha trovato l’intesa definitiva con l’Inter per un prestito secco fino al termine della stagione senza nessuna opzione per l’acquisto.

Il giocatore, tornato in nerazzurro la scorsa estate, non è mai riuscito a convincere Antonio Conte che gli ha concesso pochissime occasioni. Il belga è già a Roma a a Villa Stuart per svolgere le visite mediche di rito e mettersi subito a disposizione di Eusebio Di Francesco.

Il Ninja ha anche rilasciato le prime dichiarazioni, lanciando una frecciata all’Inter: “ Sei contento? Certo... ancora non è ufficiale però. Rimpianti per come è andata all'Inter? Mi sono messo a disposizione ma non ho avuto possibilità, pazienza"