Inter, Nainggolan: "Ho finito il prestito al Cagliari. Messi? Rimarrà al Barça"

Intervenuto durante una diretta Instagram di Lorenzo Ariaudo, Radja Nainggolan ha parlato del suo ritorno dal Cagliari all’Inter e di Leo Messi. Ecco le parole del centrocampista belga che rimane misterioso su un ipotetico ritorno in nerazzurro, mentre sulla superstar argentina le idee sembrerebbero chiarissime.

Sul proseguimento della carriera: "Ho finito il prestito. Devo rientrare e poi vedremo. Per fortuna già ho fatto una settimana di allenamento qua. Io oggi sarei all’ultimo giorno da giocatore del Cagliari. Hanno fatto una ca…a con questa storia dei quattordici mesi".

Su Messi: "Alla fine rimarrà. Sul casino che si è creato? Non so le dinamiche, non leggo niente quindi non so. Lui mio compagno all’Inter? Io non voglio giocare con lui".