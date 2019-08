Inter, Nainggolan dopo la cessione: "Devono saperlo loro l'errore"

E' quasi iniziata la seconda avventura di Radja Nainggolan con la maglia del Cagliari. Dopo il botta e risposta avvenuto in mattinata con il giornalista Maurizio Pistocchi, il Ninja è stato raggiunto dai microfoni della redazione di Sky Sport mentre si trovava all'aeroporto di Milano-Malpensa.

"Sono felice, certo. Cosa devo dire? Ho provato a fare parlare il campo, devono saperlo loro errore (riferendosi ovviamente all'Inter). Io cacciato? No, sono sereno e tranquillo. Torno in Sardegna per fare bene. Ho scelto il cuore, avevo tante offerte: voglio portare in alto la squadra nell'anno del centenario".

Questo è quanto dichiarato dall'ex centrocampista della Roma mentre si accingeva a prendere il volo per la Sardegna. Insomma, dopo una sola stagione, l'avventura di Nainggolan all'Inter non si è conclusa nel migliore dei modi.