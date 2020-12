Inter, Musso costa troppo: nome a sorpresa per il dopo Handanovic

L’Inter pensa già al futuro e sarebbe alla ricerca dell’erede di Samir Handanovic. Lo sloveno, dopo 9 anni in nerazzurro, potrebbe retrocedere al ruolo di secondo e fare da spalla al nuovo arrivato. Il nome in cima alla lista di Beppe Marotta e Piero Ausilio sarebbe sempre quello di Juan Musso dell’Udinese, che anche in questa stagione si sta confermando come uno dei migliori portieri del nostro campionato.

Il 26enne argentino sembrerebbe ormai pronto a tentare il definitivo salto di qualità in una big ma la valutazione fatta dall’Udinese potrebbe complicare i piani nerazzurri. Il club friulano, infatti, sarebbe pronto a cederlo soltanto di fronte ad un’offerta da 30 milioni di euro. Cifra importante, che costringe l’Inter a fare qualche riflessione in questo periodo di crisi.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, i nerazzurri starebbero anche valutando le alternative e oltre a Alessio Cragno del Cagliari ci sarebbe anche un nome a sorpresa. Si tratterebbe del diciannovenne Anatolij Trubin, portiere dello Shakhtar Donetsk, che ha affrontato l’Inter in Champions. L’ucraino, alto 200 cm, si sta rivelando come uno dei migliori giovani talenti nel suo ruolo, si è conquistato il posto da titolare nello Shakthar Donetsk. La sua valutazione, al momento, sarebbe molto inferiore rispetto a quella di Musso ma sembrerebbe destinata a salire. L’Inter lo starebbe monitorando con attenzione e non è escluso che possa puntare su di lui per il dopo Handanovic.