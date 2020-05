Inter, Mourinho rivela la pazza idea di Moratti per festeggiare il Triplete

La programmazione di Sky Sport di oggi è stata monopolizzata dai ricordi e festeggiamenti del decennale del Triplete. Solo la notizia giunta nel pomeriggio della scomparsa di Gigi Simoni ha riportato il palinsensto sulla cronaca. Le occasioni per ricordare la conquista della Champions al Bernabeu sono state molteplici e tra queste una lunga intervista a Josè Mourinho.

Lo Special One ha ricordato tutti i momenti salienti di quella cavalcata che portò alla conquista dei tre titoli, fatto mai successo in Italia prima e mai eguagliato a tutt'oggi. Mourinho ha sottolineato più volte il clima di autentica familiarità che si era instaurato nello spogliatoio e che è stato determinante per la conquista delle vittorie.

Oltre a rivelare alcuni aneddoti di quanto successo nello spogliatoio nerazzurro in alcune occasioni, Mourinho ha rivelato che era intenzione dell'ex Presidente Moratti di organizzare per oggi un ritrovo generale dei campioni del triplete, una festa per ricordare il giorno più bello.

Il mister portoghese non ha precisato i motivi per cui l'evento non si è realizzato anche se è facile comprendere che gli impegni professionali e personali del tecnico e dei giocatori quasi tutti all'estero, non abbiano permesso lo svolgimento della festa.