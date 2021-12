Inter, Mourinho perde altri uomini oltre ad Abraham: che assenze per l'Inter

Inter: Josè Mourinho non si da pace e perde anche Karsdorp.

Il terzino olandese, che era diffidato, è stato ammonito nella partita contro il Bologna e, quindi, salterà la sfida dello stadio Olimpico di sabato prossimo contro l'Inter. Un duro colpo per il tecnico portoghese che, dopo aver perso Lorenzo Pellegrini, e dopo che Abraham, anch'egli diffidato, è stato ammonito nel primo tempo, dovrà rinunciare anche al suo terzino destro titolare, con il solo Reynolds a disposizione per giocare in quella porzione di campo.

Ma le cattive notizie per la squadra giallorossa non sono finite qui, perchè durante la partita lo Special One è stato costretto a cambiare anche Stefan El Shaarawy che ha avuto un problema fisico ed anche lui è in dubbio per la partita contro l'Inter visti i soli due giorni per poter recuperare. Insomma, in casa Roma al momento non ci sono momenti per sorridere e tocca a Mou dimostrare di essere un grande allenatore, ridisegnando una squadra che possa mettere i bastoni tra le ruote alla squadra nerazzurra di Simone Inzaghi.

Il tecnico piacentino, dal canto suo, spera di recuperare Stefan de Vrij che si era infortunato contro il Montenegro con la sua nazionale, e sicuramente avrà a disposizione anche Alessandro Bastoni fermato, quest'oggi contro lo Spezia, da una fastidiosa gastroenterite. Non faranno parte della partita, invece, nè Andrea Ranocchia, nè Matteo Darmian e nè Aleksander Kolarov che sono alle prese con i loro affaticamenti muscolari. Vedremo, sabato prossimo, cosa si inventeranno i due allenatori per portare a casa i tre punti.