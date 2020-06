Inter, Moses e Sanchez resteranno fino alla fine del campionato

Il lavoro dell'Inter per mantenere Victor Moses e Alexis Sanchez fino al termine del campionato è andato a buon fine. Al centro dei discorsi con Chelsea e Manchester United però, al momento c'è solo la proroga dei contratti dei due fino al termine della Serie A.



Da definire invece la situazione relativa all'Europa League che si disputerà in agosto. Ad oggi infatti, sia Moses che Sanchez faranno ritorno in Inghilterra a fine luglio, dunque per disputare la competizione europea non sarebbero a disposizione di Antonio Conte.



Infine, per quanto riguarda l'attaccante cileno, secondo Gianluca Di Marzio l'Inter farà un tentativo per convincere il Manchester United a rinnovare il prestito secco anche per la stagione 2020/2021. Per quest'ultimo scenario però ci sarà tempo per trattare ad estate inoltrata.