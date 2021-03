Inter, Moriero: “Avevo già fatto le visite col Milan, ma poi mi chiamò Mazzola”

In occasione del suo cinquantaduesimo compleanno, l’ex Inter Francesco Moriero ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Radio Nerazzurra. L’ex centrocampista ha svelato un clamoroso retroscena di mercato sul suo trasferimento in nerazzurro:

“Mi ero già messo d'accordo con una squadra inglese, il Derby County, quando poi, invece, arrivò la chiamata del Milan che mi invitò a firmare un contratto perché Fabio Capello cercava un giocatore di fascia. Faccio le visite, con le interviste e tutto il resto. Tornato a casa, dopo una settimana mi chiamò Sandro Mazzola e mi chiese se avessi voglia di venire all'Inter.

In quel momento in cui me lo disse io avevo già immaginato Zanetti, Zamorano, Ronaldo, Simeone. Gli dissi di sì. Poi arrivai a Milano, ma il primo giorno d'allenamento, pur arrivando con grande entusiasmo, vidi il mio amico Zanetti sulla fascia e pensai: 'Ma io dove vado?'. Poi mi sono risposto: 'Checco, qua devi far vedere chi sei'.