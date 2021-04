Inter, Moratti svela: “Superlega? Mi fu fatta la stessa richiesta, rifiutai”

Nel corso dell’intervista rilasciata a Radio Marte, l’ex presidente nerazzurro Massimo Moratti ha detto la sua anche sul fallimento del progetto Superlega, rivelando anche un retroscena di qualche anno fa:

“Adesso è facile per tutti dire che non avrebbero aderito. A me anni fa fu fatta la stessa richiesta, questa è una vecchia storia: rifiutai. La situazione attuale è dovuta a una forte necessità da parte di certi club di far quadrare i conti. Ma il problema è sempre esistito. Diciamo che è stata una nota stonata, era il momento sbagliato.

"Con il tempo forse si risanerà la situazione ma non è facilissimo. Già ai miei tempi si cercava di fare certe cose con il Fair Play Finanziario, ma sono obiettivi molto difficili da raggiungere. La Superlega è stata un’illusione"