Inter, Moratti non ha dubbi: il desiderio per l'attacco, Inzaghi e Interspac

INTER- Massimo Moratti ha svelato il nome che vorrebbe per l'attacco del club di cui è stato per anni presidente. Si tratta di Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli seguito dai dirigenti nerazzurri durante la sessione di mercato che si è appena conclusa. Il calciatore partenopeo è stato monitorato da Giuseppe Marotta proprio per il mancato rinnovo del contratto con la società partenopea. Non si esclude un possibile ritorno di fiamma per il prossimo anno.

"Inzaghi, con pazienza ed intelligenza, ha trovato calciatori funzionali al bel gioco che stiamo vedendo. L'abbraccio con Correa lo testimonia. Insigne all'Inter? Sì, mi farebbe piacere vedere Insigne con la maglia dell'Inter. Lo avrei voluto, avrebbe fatto bene e ne sono certo. Lorenzo - ha dichiarato Moratti tramite i microfoni di Radio Kiss Kiss - è uno bravo davvero.

Il presidente della Saras ha chiarito anche le voci su un possibile coinvolgimento nel nuovo progetto Interspac. "Si andrà per step, al momento è già importante essere presenti. Io? No, ho fatto il mio tempo...".