Inter, Moratti non è scaramantico: "Conte oltre ai 40 euro ha in tasca altro"

"Conte in tasca oltre ai 40 euro ha altro", ha detto Massimo Moratti ai microfoni di Radio24. L'ex presidente dell'Inter non è per nulla scaramantico in questa occasione, facendo riferimento a quanto detto ieri sera da Antonio Conte a Sky Sport: "Un pezzo di scudetto in tasca? Ho solo 40 euro in tasca, è quello che ho dopo aver fatto benzina".

"Conte potrebbe ricevere la benedizione degli interisti? È rimasto abbastanza isolato dalla società che ha un po' di problemi, sta facendo cose eccezionali. Ha un ruolo che va oltre quello dell'allenatore ora, ha tutti i meriti. Non si guarda al passato, ma al presente".