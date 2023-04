Inter, Moratti non ci sta: altra bordata a Inzaghi, ma anche ai dirigenti

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 04/04/2023

Inter, parla l’ex presidente Massimo Moratti. Dopo essere intervenuto ieri per parlare del momento della squadra nerazzurra, l’ex numero uno interista, Massimo Moratti, ha replicato oggi, ai microfoni di Radio Rai, e non ha mancato di lanciare una nuova stilettata a Simone Inzaghi, ma stavolta anche alla dirigenza per quanto fatto in questa stagione. Ecco le parole di Moratti.

Sulla partita di stasera e la Champions: “Certamente sarà combattuta, perché con la Juve è così; ma serve la grinta necessaria per capire che una coppa quest’anno sarebbe molto importante. Sì, poi c’è la Coppa dei Campioni, ma lì è più difficile. Un tifoso, se è tifoso, non può essere entusiasta di questo momento. Sono dispiaciuto, più che deluso”.

Se ha mai pensato di riacquistare l’Inter: “Non in maniera concreta. Non è stata una mossa sbagliata la mia, visto che poi i risultati sono arrivati. Non ho rimpianti di nessun tipo”.

Sulle responsabilità di questa stagione: “Per quanto riguarda Zhang devo dire che qui stiamo attaccando lui, quando chi non funziona è l’allenatore. Sì, la società può avere i suoi problemi, ma i giocatori ce li ha, li ha comprati, ha speso un sacco di soldi per una squadra che avrebbe potuto rendere molto di più di quello che sta rendendo. Certamente la colpa non è sua, ma lui ha dato la responsabilità a un allenatore e a dei dirigenti. Se poi dopo questi dirigenti e quest’allenatore per trovare una via d’uscita parlano costantemente del presidente e della società può essere una scusa ma non è certo quello che mette la società nelle condizioni di non vincere, perché gli stipendi arrivano e i giocatori sono tutti lì. Non è che abbiamo una squadra debole e con sforzo incredibile siamo arrivati al secondo posto, tutt’altro”.

Il suo nome preferito per il dopo-Inzaghi: “Conte ha fatto così bene all’Inter che di certo una repetition non ci farebbe male. Mourinho è molto impegnativo, prenderlo vuol dire avere grandissime ambizioni a cui stare dietro. Non si prende Mourinho pensando “ho la squadra che ho e con lui mi funziona meglio”, lui ha le sue mire e bisogna stargli dietro. Certamente Mourinho è sempre un obiettivo fantastico per un interista, ricorda il meglio che si possa aver avuto e resta un professionista di grandissima serietà”.

Sull’orgoglio nell’essere stato il presidente dell’Inter: “Quando sei orgoglioso non è che sei orgoglioso di un momento, sei fiero per aver fatto del bene a una persona o a una società. Se pensavo a Calciopoli? Sicuramente rimanere fuori da tutto quel casino è qualcosa di molto positivo. Per il resto sei orgoglioso di essere il presidente dell’Inter, che è già una gran cosa”.