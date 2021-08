Inter, Moratti fa chiarezza sul suo possibile ritorno in società: le parole

Massimo Moratti ha rilasciato un’intervista ai microfoni de La Repubblica per fare chiarezza sulla notizia diffusa nella giornata di ieri dal giornalista spagnolo Juanfe Sanz nella trasmissione Chiringuito Tv (che potete leggere qui) sul suo possibile ritorno all’Inter come socio di minoranza. L’ex patron nerazzurro ha smentito categoricamente un suo eventuale ritorno, commendo l’attuale momento societario ed infine il progetto di azionariato popolare Interspac. Ecco di seguito riportate le sue dichiarazioni:

"Essere in minoranza in un club di calcio serve a poco. Cordata italiana come socio di maggioranza al posto di Suning?vAl momento non penso ci siano le condizioni per una cordata italiana alla guida del club, a prescindere da me e dalla mia volontà. Certo sarebbe bello che, in caso di cessione, la nuova proprietà fosse appassionata".

Massimo Moratti ha anche difeso l’attuale società, finita al centro delle critiche di una buona parte dei tifosi dopo le cessioni eccellenti di questa sessione di mercato: “Gli interisti devono essere grati agli Zhang per come hanno fatto le cose finora".

L’ex presidente nerazzurro ha detto la sua anche sul progetto Interspac, che mira a portare nell'Inter il modello dell'azionariato popolare: "Interspac? Stiamo a vedere. I promotori sono molto motivati, bisognerà capire come andranno avanti. È un'iniziativa a cui guardo con interesse".