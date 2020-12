Inter, Moratti: “Conte?Carattere difficile, non so se avrei resistito così tanto”

L’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Radio Rai in cui ha affrontato diversi temi. L’ex patron nerazzurro ha commentato il lavoro di Conte e la gestione del caso Eriksen.

"Lo spogliatoio dell’Inter è pronto caratterialmente per Conte?"Non so la situazione dello spogliatoio dell'Inter, ma posso dire a sensazione che i giocatori debbano adeguarsi al carattere dell'allenatore e poi tanto dipende dalle interferenze interne, ma credo che in questo caso non ci siano. Credo che con la calma le cose si rimetteranno a posto. Conte per me è bravissimo come tecnico, è attentissimo alla squadra ma ha anche un carattere molto difficile. Non so se avrei resistito così tanto o se sarebbero nate situazioni difficili, non lo so. E' stata una scelta coraggiosa e come tale aveva i suoi rischi".

"Eriksen? Nessuno si aspettava un rendimento così, ma gioca anche poco: è difficile giudicarlo. Con tutto questo, se Conte lo fa giocare poco avrà le sue ragioni. Sono situazioni che puoi protrarre, ma se non c'è fiducia è inutile continuare".



"Scudetto? Il Milan si sta esprimendo davvero bene, ieri ha fatto bene sebbene la partita si fosse messa male. Senza Ibrahimovic poi, che quando c'è si vede subito quanto è indispensabile. La Juve però fa sempre paura, ha un insieme di giocatori fortissimi. Cosa può avere l'Inter più della Juventus? Dovrebbe avere questa spinta di carattere a questo punto: grande voglia e grande cuore, se Conte si calma e sta tranquillo è davvero forte. Deve esserci questa voglia, altrimenti non vinci niente".