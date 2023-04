Inter-Monza, turnover in vista del Benfica: cinque cambi per Inzaghi (GdS)

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 14/04/2023

Inter-Monza, nerazzurri al lavoro per preparare il prossimo impegno di campionato in programma domani sera al San Siro. Inzaghi pronto a rivoluzionare l’undici titolare in vista della sfida con il Benfica di mercoledì sera che potrebbe valere le semifinali di Champions League.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, il tecnico nerazzurro sarebbe pronto a fare turnover cambiando ben cinque elementi rispetto a martedì in modo da far rifiatare qualche titolarissimo.

Inter-Monza, riposano anche Lautaro e Mkhitaryan: chances per Gagliardini e Correa

Cambia la coppia d’attacco con Lukaku e Correa che prenderanno il posto di Dzeko e Lautaro Martinez. In mezzo al campo intoccabili Brozovic e Barella mentre Gagliardini farà rifiatare Mkhitaryan.

Sulla destra Dumfries mentre sulla corsia opposta toccherà a Gosens. In difesa riposa Acerbi, al suo posto ci sarà De Vrij con Darmian (in ballottaggio con D’Ambrosio) e Bastoni davanti ad Onana.