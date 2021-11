Inter, momento di forma strepitoso: l'analisi di Condò

L'Inter continua a vincere.

In occasione della trasferta contro il Venezia di ieri, gli uomini di Simone Inzaghi sono usciti dallo Stadio Pier Luigi Penzo con il massimo risultato grazie al gol dalla distanza firmato Hakan Calhanoglu e al rigore trasformato da Lautaro Martinez allo scadere. Grazie al successo sui veneti, i nerazzurri si portano momentaneamente ad un solo punto di distanza dal Napoli di Luciano Spalletti e al Milan di Stefano Pioli (entrambe però con una partita in meno).

Ad analizzare lo stato di forma attuale dell'Inter, ci ha pensato Paolo Condò durante un suo consueto intervento dagli studi di Sky Sport. Secondo il giornalista infatti, la squadra allenata dal tecnico di Piacenza sarebbe diventata una vera e propria macchina. I tre successi consecutivi in Champions League e le quattro vittorie su cinque partite in campionato, danno la sensazione di come la squadra si diverta. Questo assetto più offensivo, sempre secondo Condò, rende l'Inter al momento la squadra con maggiore velocità di manovra.

Insomma, l'operato dei milanesi non passa affatto inosservato. La striscia positiva di risultati sta dando enorme fiducia sia al gruppo, sia al tifo interista che continua a mantenere l'entusiasmo a stelle. Mercoledì a San Siro arriverà lo Spezia di Thiago Motta, uno che al Meazza di avventure indimenticabili ne ha vissute diverse ma che adesso sarà pronto a vendere cara la pelle. Di questo ne sono consapevoli tutti, pertanto sarà importante non prendere la gara sotto gambe ed evitare di pensare al successivo impegno in campionato in casa della Roma di José Mourinho in programma sabato 4 dicembre.