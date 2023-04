di Redazione, pubblicato il: 15/04/2023

(Inter) Mister Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la terza sconfitta consecutiva casalinga.

“Siamo delusi, risultato che ci rallenta in campionato. Chiaramente l’episodio fa cambiare le partite, le statistiche in Italia sono superiori a quelle in Europa. Il risultato non ci dà ragione, parliamo sempre con la società e i giocatori. Non è un caso che ci troviamo di fronte Di Gregorio, Ochoa, Terracciano che sono sempre i migliori in campo. Persa lucidità e mosso palla lentamente nel secondo tempo.».