Inter, Miranda traccia la linea per il proprio futuro professionale: le parole

Con l'arrivo a Milano di Diego Godìn, il futuro di Joao Miranda sembra essere sempre più lontano dall'Inter. Questo sembra averlo capito anche il calciatore stesso, che al termine della sfida di Coppa America vinta contro il Perù ha detto:

“Ho un anno di contratto ancora con l’Inter. Finita la Coppa America, decideremo se continuare o cercare una nuova sistemazione, tutto dipenderà dal colloquio con la dirigenza dell’Inter, tornare in Brasile è sempre una possibilità”.

L'ipotesi di un ritorno in patria per chiudere la carriera è sempre stata quella più in voga, e l'arrivo del difensore uruguayano potrebbe essere il fattore decisivo per mettere la parola "fine" all'esperienza di Miranda in nerazzurro.