Inter, Milito verso il ritorno in Italia? L’argentino fa chiarezza

Inter, il futuro di Diego Milito potrebbe essere nuovamente in Italia. Nelle ultime settimane si è più volte parlato di un suo ritorno al Genoa, club in cui è esploso in Serie A, nelle vesti di dirigente.

Il Principe è attualmente libero dopo la sua esperienza come direttore tecnico del Racing Avelaneda, club argentino in cui è cresciuto e terminato la sua carriera da calciatore per poi iniziare a fare il dirigente. Al momento fa parte della squadra dei commentatori di Amazon Prime Video Italia per la Champions League ma presto potrebbe tornare dietro la scrivania. Il nuovo presidente del club ligure, Alberto Zangrillo, nel corso della conferenza stampa di prestazione di qualche settimana fa ha affermato di essere in contatto con l’ex numero 22 e che il giocatore avrebbe dato anche la sua disponibilità per un eventuale incarico.

Sull’argomento è intervenuto lo stesso Diego Milito nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni del Secolo XIX, ecco di seguito riportate le sue dichiarazioni: “Conosco Zangrillo da tempo. Sinceramente non mi piace candidarmi per nessun ruolo, sono cose che devono venire in modo naturale. Per ora non ho sentito nessuno, è la verità. Lasciamo che le cose succedano col tempo, se devono succedere, con tranquillità. Io sono e sarò sempre un tifoso genoano, sono grato al club, alla città e non dimentico che mi hanno dato l’opportunità di venire in Europa". Il principe, qualche giorno fa, è tornato a parlare anche della sua esperienza all'Inter e del suo 'erede' Lautaro Martinez (clicca qui per leggere le sue parole)