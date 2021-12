Inter, Milito: “Lautaro è già in un top club. Mourinho mi voleva al Real ma...”

Inter, i nerazzurri stasera torneranno al Bernabeu, uno stadio che evoca il ricordo dell’ultima Champions League vinta nel 2010. Diego Milito, assoluto protagonista di quella notte, ha concesso un’intervista ai microfoni di As in cui ha affrontato diversi argomenti, tra cui match di stasera, il futuro di Lautaro Martinez e svela di essere stato vicino ai blancos in passato. Ecco di seguito un estratto della sua intervista:

“Real-Inter sarà una partita di altissimo livello tra due grandi squadre. L'Inter può vincere al Bernabéu, anche se ovviamente sarà difficile. Penso che oggi l'Inter possa fare una grande partita e vincerla. È in un buon momento, ha un buon allenatore e buoni giocatori". L’ex attaccante ha svelato di essere stato due volte vicino al Real Madrid in passato: la prima quando era a Saragozza, mentre la seconda volta quando era all’Inter dopo la finale di Champions League. Milito ha dichiarato che Josè Mourinho avrebbe voluto portarlo con lui a Madrid, ma in quel momento era felice all'Inter.

Infine anche alcune parole su Lautaro Martinez, ormai diventato uno dei pilastri dell’Inter. L’argentino è stato più volte accostato a Real Madrid e Barcellona ma il suo futuro sarà ancora in nerazzurro: “È un giocatore fantastico. Lo vedo felice all'Inter, è già in un top club europeo. Ha le qualità per continuare a crescere, è molto giovane. Certo che ha le qualità per giocare nel Real, o nel Barcellona o in altri grandi club. Ma sta già giocando ai massimi livelli".