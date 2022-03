Inter, Milenkovic il dopo De Vrij: fisico e gol per la retroguardia

Inter, nerazzurri a caccia di rinforzi in difesa in vista della prossima stagione: non solo Gleison Bremer rispunta anche Nikola Milenkovic della Fiorentina.

Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il serbo sarebbe finito nel mirino di Beppe Marotta per il dopo De Vrij. L’olandese, infatti, è in scadenza di contratto nel 2023 e le trattative per il suo rinnovo sarebbero al momento ferme e non è da escludere un suo addio in estate. Milenkovic sarebbe ideale per caratteristiche tecniche alla retroguardia nerazzurra, ha già giocato in una difesa a tre ed è in grado di ricoprire sia il ruolo di centrale che di braccetto destro.

Difensore fisico, alto 195 cm, molto abile nel gioco aereo, in fase di impostazione e anche in zona gol. Può infatti essere considerata anche un’arma in più nei calci piazzati con i suoi colpi di testa. Nonostante i suoi 24 anni si può già considerare un difensore esperto, dato che gioca da titolare da 4 anni nella Fiorentina ed ha ancora ampi margini di crescita, sembrerebbe pronto ormai a fare il definitivo salto di qualità in una big. Il suo contratto è in scadenza tra un anno e i viola sarebbero pronti a lasciarlo partire per almeno 15 milioni di euro. Una cifra assolutamente alla portata dei nerazzurri che starebbero pensando di portarlo a Milano in estate.