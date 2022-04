Inter-Milan, un video rivela tutto: la decisione di Rocchi sul gol annullato

Inter-Milan, i vertici arbitrali sono d'accordo con l'annullamento del gol di Bennacer.

La semifinale di ritorno di Coppa Italia giocata ieri tra la squadra nerazzurra e quella rossonera, terminata con un netto 3-0 in favore degli uomini di Simone Inzaghi grazie alla doppietta di Lautaro Martinez e al gol di Gosens, non ha fatto mancare tante polemiche nel post-partita, con addirittura Stefano Pioli che ha lasciato la sua postazione in maniera polemica durante l'intervista a SportMediaset, nel momento in cui ha preso visione dell'episodio dell'annullamento del gol di Bennacer.

Anche oggi, tantissime polemiche hanno coinvolto la classe arbitrale e l'arbitro Mariani nello specifico e, come riporta la stessa emittente, oggi è arrivata anche la risposta da parte dei vertici arbitrali sull'episodio in oggetto. Secondo il designatore Rocchi, infatti, la decisione presa dall'arbitro ieri sera è stata corretta, fermo restando che si tratta di un caso limite. Determinante sarebbe stata una ripresa dal basso in cui si scorge Handanovic che muove il capo per vedere il pallone coperto da Kalulu che era sulla sua traiettoria.

Addirittura, in sala VAR, sarebbero stati apprezzati parecchio anche i ragionamenti fatti dall'arbitro Mariani, tanto che il suo audio potrebbe essere reso pubblico per fugare ogni dubbio ed evitare altre polemiche. Quel che conta, però, è il risultato finale che non ammette repliche, con l'Inter che accede alla finale dello stadio Olimpico di Roma. Ma adesso è ora di rituffarsi sul campionato, con la partita contro la Roma di Josè Mourinho che si prospetta veramente complessa e probante.