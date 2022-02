Inter Milan, tra punti in classifica e gol fatti è il miglior derby d'Europa

Inter Milan, il derby si avvicina e cresce la tensione.

Sale l’attesa per sabato prossimo quando alle 18 andrà in scena Inter Milan per quello che sarà il derby, a livello europeo, che vedrà affrontarsi le squadre che hanno fatto insieme più punti e più gol tra i top campionati d'Europa. Secondo quanto racconta il sito de “La Gazzetta dello Sport”, infatti, sommando i punti delle due sfidanti si raggiunge la cifra record tra tutti i derby delle città del vecchio continente. Stesso piazzamento per quanto riguarda la classifica comune dei gol fatti.

La città di Milano comanda questa classifica grazie al primo posto che l’Inter occupa in campionato, seguita proprio dalla squadra di Pioli. Sommando infatti i 53 punti dei nerazzurri e i 49 dei cugini, si arriva ad un totale di ben 102 punti. Nessuna città può vantarne così tanti. Al secondo posto di questa speciale statistica si piazza la città di Manchester, dove la somma dei punti raccolti dal City, primo in classifica, e lo United, quarto, si ferma a 95 punti. Sul gradino più basso del podio troviamo Madrid. Il derby della capitale spagnola fa segnare 86 punti comuni. Somma data grazie ai 50 messi in cascina dai Blancos, primi nella Liga, e i soli 36 portati a casa finora dagli uomini di Simeone che al momento occupano la quarta posizione in campionato. Subito giù dal podio si piazza Londra. In questo caso tra i numerosi club ospitati dalla città sul Tamigi, il top score dei punti è dato dalla somma tra quelli ottenuti dai campioni di Europa del Chelsea, al momento terzi in classifica con 47 punti, e quelli del Tottenham di Antonio Conte. Gli Spurs sono al momento al settimo posto della Premier con i loro 36 punti e sommandoli a quelli dei blues si arriva a quota 83 totali.

Non solo in termini di punti ma anche per quanto riguarda la somma dei gol messi a segno Inter e Milan si mettono dietro tutti gli altri derby. Ai 100 gol fatti dai due club milanesi, seguono i 91 siglati dalle due squadre di Manchester e gli 83 delle due squadre di Madrid.

Da questi numeri, sempre secondo la “rosea”, emergerebbe come la città di Milano sia tornata ad essere non solo al vertice del campionato italiano, ma anche un riferimento a livello europeo aumentando il proprio appeal verso giocatori e pubblico.