Inter-Milan: tra cantanti e conduttori il Derby dei tifosi lo hanno vinto loro

Il Derby tra Inter e Milan non finisce mai.

Sono molti i personaggi famosi che cercano di darsi battaglia anche fuori dal campo di gioco.

Tra i tifosi più importanti del Milan troviamo il conduttore Gerry Scotti, i comici Teo Teocoli, Claudio Bisio e Diego Abatantuono. Nel mondo della musica troviamo Emis Killa che ha prodotto una canzone per la sua squadra “Rossoneri”, senza dimenticare i vari Ghali, Jake La Furia.

Nel mondo nerazzurro non mancano nomi importanti: partendo da Luciano Ligabue con la sua “Urlando contro il cielo” che risuona nello stadio ogni volta che l’Inter trova la via del gol; Elio e Max Pezzali hanno composto un inno per l’Inter: il primo ha scritto “C’è solo l’Inter” inno ufficiale da molti anni, mentre Pezzali ha composto “I M INTER” colonna sonora del 19° scudetto nerazzurro. Nel mondo dello spettacolo troviamo il trio Aldo, Giovanni e Giacomo, sono grandissimi tifosi interisti, tanto da dedicarne alcuni sketch tra i loro spettacoli e film.

Chi si è distinto dagli altri è sicuramente Paolo Bonolis, sempre pronto a difendere i colori nerazzurri dagli attacchi avversari.

Ma il vincitore di questo Derby extra-campo non è tra i personaggi citati sopra.

Secondo l’Ansa, gli ultrà dell’Inter e del Milan stanno raccogliendo beni di prima necessità come vestiti coperte, sacchi a pelo, cibo e bevande da distribuire ai senzatetto di Milano. Sabato 5 febbraio, qualche ora prima dell’inizio del Derby, le due tifoserie si ritroveranno allo stadio per consegnare i beni raccolti all’associazione “City Angels”.

I vincitori di questo derby extra-campo sono sicuramente gli ultras dell’Inter e del Milan: mettendo da parte la rivalità hanno deciso di aderire a questa iniziativa. Un gesto che dovrebbe far pensare molto, soprattutto a chi vede il calcio come un mondo fatto di sola violenza.