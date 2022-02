Inter-Milan: storie di Derby finiti male tra risse e fumogeni

Inter-Milan è il Derby più atteso in Italia.

Per questo motivo i giocatori che scendono in campo cercano di dare il massimo, spesso facendosi trascinare dall’euforia e dall’adrenalina. La gazzetta.it percorre le tappe di alcuni Derby più accesi.

Ibrahimovic-Lukaku: durante i quarti di finale di Coppa Italia, Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic se ne sono dette di tutti i colori arrivando quasi allo scontro fisico con un testa a testa. Ibrahimovic provoca Lukaku “Vai da tua madre a fare i riti voodoo, piccolo asino” e Romelu risponde “Ti sparo…”. Probabilmente il loro rapporto è iniziato ad incrinarsi quando sono stati compagni nel Manchester United e continua a peggiorare nel corso degli anni. La sfida di Coppa Italia si è conclusa 2-1 per i nerazzurri con gol di Lukaku e l’espulsione di Ibrahimovic.

Ibrahimovic-Materazzi: Zlatan e Matrix si punzecchiano da anni. Tra di loro non c’è mai stato un buon rapporto. Nel Derby del 2010-2011 Ibrahimovic fa un’entrata stile “Taekwondo” su Materazzi, facendolo uscire in barella. Stankovic si avvicina ad Ibra per chiedere spiegazioni e lui rispose “Non vedevo l’ora di farlo”. Le frecciatine continuano tutt’ora: a dicembre Materazzi rispose ad una frase detta da Ibrahimovic, postando una foto del triplete sui social.

Il fumogeno e la foto Materazzi-Rui Costa: ritorno dei quarti di finale di Champions League, anno 2004-2005. Le due squadre milanesi si giocano il passaggio nelle semifinali. L’andata è stata vinta dal Milan 2-0. Al ritorno i rossoneri erano già avanti 1-0 e dopo un gol annullato a Cambiasso, i tifosi nerazzurri lanciarono oggetti sul campo, tra cui un fumogeno che colpì Dida. L’arbitro Stark sospese la partita e il Milan vinse 3.0 a tavolino. Iconica è l’immagine di Materazzi poggiato sulla spalla di Rui Costa mentre guardano la curva ricoperta dal fumo.