Inter-Milan, Sensi squalificato. Quale soluzione adotterà Conte?

Manca poco più di una settimana, ma c'è già aria di derby. Sabato 17 ottobre alle ore 18.00 si giocherà la prima stracittadina milanese della stagione. Il Milan ci arriva davanti, con 9 punti. La squadra di Pioli ha ottenuto tre vittorie su tre partite, mentre due vittorie e un pareggio per quella di Conte, per un totale di 7 punti.

Per l'Inter è già una partita da vincere a tutti i costi, per non creare malumori. La squadra di Conte affronterà questa sfida senza Stefano Sensi, squalificato per un turno dal giudice sportivo dopo il rosso che l'arbitro Guida ha estratto nei suoi confronti per una piccola spinta ai danni del laziale Patric. L'arbitro campano nel suo referto ha parlato di manata, cosa che dalle immagini tv non è sembrata esserci.

Conte dovrà pensare a che centrocampo costruire non avendo a disposizione il folletto ex Sassuolo. Giocherà con il trequartista puro o adatterà qualcuno? Il trequartista puro è chiaramente Christian Eriksen, nemmeno entrato domenica a Roma. L'altra soluzione è quella di confermare il centrocampo visto all'Olimpico con Vidal, Gagliardini e Barella oppure sostituire l'ex Atalanta con Brozovic.

L'idea è quella che il tecnico salentino propenda più per la seconda soluzione, con un centrocampo più muscolare come visto contro la Lazio o con Brozovic a creare gioco affiancato dal dinamismo di Barella e Vidal. Eriksen sarà, ancora una volta, una soluzione a gara in corso.