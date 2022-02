Inter - Milan: sarà un veterano il fischietto del derby

Inter Milan, il derby sarà arbitrato da Marco Guida.

Il designatore Rocchi ha reso note in mattinata le designazioni per la prossima giornata di campionato. La stracittadina (qui le ultime sul rifacimento del manto erboso) è stata affidata all’arbitro internazionale Marco Guida della sezione di Torre Annunziata, in provincia di Napoli.

Per il fischietto campano sarà la presenza in serie A numero 171 e sarà il suo quinto derby di Milano dopo i tre già diretti in Serie A e uno di Coppa Italia.



La prima volta che arbitrò la stracittadina milanese fu il 23 novembre del 2014, in quel Milan – Inter il risultato fu di 1-1 con reti di Menez per i rossoneri e Joel Obi per i nerazzurri. Il secondo derby di campionato che ha arbitrato Guida è quello del 21 ottobre 2018, nel derby casalingo a spuntarla fu l’Inter per una rete a zero, con gol di Icardi a tempo scaduto. L’ultimo scontro risale invece al pirotecnico Milan - Inter 2-3 del 17 marzo 2019, che vide le reti di Vecino, De Vrij e Martinez per i nerazzurri e le reti di Bakayoko e Musacchio per i rossoneri. Altro derby arbitrato da Guida è stato quello di Coppa Italia del dicembre 2017, che vide il Milan vincere ai supplementari per 1 a 0 dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi a reti inviolate, la rete fu dell'allora rossonero Cutrone al 104'.

Il borsino di Guida nei derby della Madonnina fa segnare dunque 2 vittorie dell’Inter, un pareggio e una vittoria del Milan, dopo i supplementari.

A supporto del direttore di gara ci saranno i guardalinee Carbone e Peretti, Marchetti sarà il quarto uomo. In sala Var ci sarà Mazzoleni con assistente Ranghetti.



Le altre designazioni:



Roma-Genoa Sabato 05/02 H. 15.00

Abisso

Valeriani-Capaldo

Iv: Miele G.

Var: Nasca

Avar: Alassio



Fiorentina-Lazio Sabato 05/02 H. 20.45

Orsato

Liberti-Mastrodonato

Iv: Paterna

Var: Chiffi

Avar: Costanzo

Atalanta-Cagliari H. 12.30

Prontera

Tolfo-Scatragli

Iv: Gariglio

Var: Di Bello

Avar: Bindoni

Bologna-Empoli H. 15.00

Cosso

Prenna-Di Monte

Iv: Sozza

Var: Pairetto

Avar: Zufferli

Sampdoria-Sassuolo H. 15.00

Maresca

Pagliardini-Vono

Iv: Meraviglia

Var: Dionisi

Avar: Giallatini

Venezia-Napoli H. 15.00

Mariani

De Meo-Rossi M.

Iv: Marini

Var: Nasca

Avar: Longo

Udinese-Torino H. 18.00

Rapuano

Grossi-Pagnotta

Iv: Camplone

Var: Di Paolo

Avar: Minelli

Juventus-Hella Verona H. 20.45

Massimi

Cipressa-Fiore

Iv: Baroni

Var: Doveri

Avar: Di Vuolo

Salernitana-Spezia Lunedì 07/02 H. 20.45

Valeri

Raspollini-Di Gioia

Iv: Ayroldi

Var: Maggioni

Avar: Meli