Inter-Milan, rossoneri in apprensione: due titolarissimi a rischio

Inter-Milan, arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Franck Kessie e Zlatan Ibrahimovic. Brutte notizie per Stefano Pioli in vista del derby della Madonnina che andrà in scena sabato 5 febbraio dopo la sosta delle nazionali.

Il tecnico rossonero, infatti, potrebbe essere costretto a rinunciare a due titolarissimi per una partita che potrebbe essere una sorta di ultima chiamata per la lotta scudetto. Il centrocampista è uscito in lacrime dal campo durante gli ottavi di finale di Coppa d’Africa tra la sua Costa d’Avorio ed Egitto. Lo staff medico rossonero si è subito messo in contatto con lo staff sanitario ivoriano per aggiornamenti sulle sue condizioni. L’ex Atalanta ha riportato un trauma costale e verrà sottoposto ad alcuni esami strumentali per valutare l’entità dell’infortunio. Rossoneri in apprensione, la sua presenza per la stracittadina è a rischio

Ibrahimovic, invece, è ancora alle prese con il problema alla caviglia rimediato nell’ultimo match di campionato contro la Juventus. Lo svedese si è sottoposto ai primi accertamenti che hanno escluso lesioni. Confermata l’infiammazione al tendine achilleo destro. L’attaccante sta svolgendo un lavoro personalizzato e spera di poter tornare pienamente a disposizione per sabato prossimo.