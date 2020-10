Inter-Milan, quando Conte avrà il gruppo al completo?

L'Ats di Milano ha già dichiarato che, in caso di massimo rispetto del protocollo, il derby di Milano si giocherà. Ieri c'è stata la positività nello staff di Pioli di Daniele Bonera.

Ieri però ad Appiano gentile c'è stato un sospiro di sollievo, con tutti i nerazzurri negativi ai tamponi. Alessandro Bastoni, essendo asintomatico, tra domani e venerdì sarà sottoposto al tampone essendo passati 10 giorni dall'accertamento della positività e se il risultato sarà negativo, sabato potrebbe andare in panchina e poi essere disponibile per la sfida di Champions di mercoledì contro il 'Gladbach. Gagliardini e Nainggolan saranno testati tra domenica e lunedì, mentre Skriniar sta aspettando l'ok delle autorità della Slovacchia per organizzare il volo privato che lo riporterà in Italia.

Diverso il discorso per i nazionali: oggi dovrebbero rientrare ad Appiano Pinamonti, Hakimi e probabilmente anche Brozovic, squalificato per il match contro la Francia per squalifica. Per domani è atteso l'arrivo dei tre sudamericani Lautaro, Sanchez e Vidal. Conte, però, potrà svolgere un solo allenamento al completo, quello di venerdì, più la il cosiddetto risveglio muscolare di sabato mattina . Tutti saranno sottoposti a test molecolari e porteranno l'esito dei tamponi fatti con le rispettive nazionali.