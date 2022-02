Inter-Milan, probabili formazioni: queste le scelte dei due allenatori

Inter-Milan, manca sempre meno.

Il big match della 24esima giornata è senza dubbio il Derby di Milano. Andrà in scena alle ore 18 a San Siro. La partita sarà trasmessa in chiaro su DAZN.

È un match fondamentale sia per l’Inter che per il Milan: per la squadra di Simone Inzaghi sarà fondamentale vincere per distaccare in classifica la squadra per portarsi a +7 con una partita da recuperare (contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic). D’altro canto, il Milan vuole vincere per restare sulla scia della squadra di Simone Inzaghi e consolidare il posto in zona Champions League.

Passando alle possibili formazioni, nella squadra nerazzurra gli unici indisponibili sono Correa, infortunatosi nel match di Coppa Italia contro l’Empoli, e il nuovo acquisto Robin Gosens che deve recuperare da un infortunio che lo sta tenendo lontano dal rettangolo di gioco da settembre.

Il Milan, come preannunciato da Stefano Pioli in conferenza stampa, dovrà fare a meno di Zlatan Ibrahimovic e Ante Rebic. Dovrebbe farcela Kessiè, nonostante la botta al costato ricevuta in Coppa d’Africa mentre Tomori rientra dall’infortunio e partirà dalla panchina.

Probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Kessiè, Leao; Giroud.

Il direttore di gara sarà il signor Guida di Torre Annunziata.