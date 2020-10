Inter-Milan probabili formazioni: Eriksen fuori, sorpresa sulla trequarti rossonera

Quasi tutto pronto allo Stadio San Siro per il derby milanese tra Inter e Milan, sfida valida per la quarta giornata di Serie A. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i due tecnici avrebbero ormai sciolto gli ultimi dubbi di formazione e deciso chi mandare in campo dal 1’.

Antonio Conte dovrebbe schierare il solito 3-5-2 con D’Ambrosio, De Vrij e Kolarov a blindare la porta di Handanovic. In mezzo al campo Brozovic ha vinto il ballottaggio con Eriksen per una maglia da titolare al fianco di Vidal e Barella. Scelte obbligate sulle fasce con Hakimi sulla destra e Perisic sulla sinistra. In attacco Lautaro-Lukaku.

Stefano Pioli scenderà in campo con il 4-2-3-1 composto da Donnarumma tra i pali, Romagnoli e Kjaer al centro della difesa. Sulle fasce Calabria e Theo Hernandez. In mediana Kessie e Bennacer con Tonali in panchina. Novità sulla trequarti con Saelemakers, Calhanoglu e Leao a supporto dell’unica punta Ibrahimovic