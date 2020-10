Inter-Milan, preoccupazione tra i rossoneri: Bonera positivo al Covid-19

Cresce la preoccupazione in vista di Inter-Milan, sfida in programma sabato alle ore 18.00 a San Siro. Dopo i sei casi di positività riscontrati in casa nerazzurra, inizia a crescere la preoccupazione anche in casa rossonera. Dopo le positività di Gabbia e Duarte c'è un nuovo caso all'interno dello staff tecnico.

Come riportato dal sito ufficiale del Milan, sarebbe risultato positivo al Covid-19 Daniele Bonera, attualmente membro dello staff tecnico di Stefano Pioli. L’ex difensore si è sottoposto al tampone in seguito a un rialzo febbrile e per adesso sarebbe l’unico positivo in casa rossonera. Nei prossimi giorni, tutti i membri della rosa e dello staff effettueranno un altro giro di tamponi. Ecco il comunicato ufficiale rossonero:

“Daniele Bonera, in seguito ad un rialzo febbrile, è stato sottoposto ieri ad un tampone a domicilio che ha dato esito positivo al Covid-19; Bonera oggi è a casa in buone condizioni. Tutti gli altri tamponi effettuati ieri sul gruppo squadra sono risultati negativi ed il gruppo seguirà un monitoraggio stretto secondo le indicazioni di ATS e nel rispetto dei protocolli vigenti”.