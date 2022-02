Inter-Milan, Pioli spera in un recupero e scioglie il dubbio in attacco

Inter-Milan, arrivano notizie incoraggianti per Stefano Pioli in vista della stracittadina di sabato pomeriggio che potrebbe rappresentare l’ultimo treno per lo scudetto per i rossoneri.

Il tecnico milanista, infatti, potrebbe recuperare a sorpresa Fikayo Tomori. Come riportato da Sport Mediaset l’inglese sembra aver bruciato i tempi di recupero dopo l’operazione al menisco a cui si è sottoposto lo scorso 14 gennaio e negli ultimi giorni si è allenato con il resto della squadra. Le sue condizioni verranno nuovamente valutate dallo staff medico alla vigilia e l’ultima parola spetta a Pioli. Un recupero fondamentale per la difesa rossonera già costretta a fare a meno di un pilastro come Simon Kjaer.

Novità anche sulle condizioni di Zlatan Ibrahimovic, ancora alle prese con un fastidio al tendine rimediato nell’ultimo match di campionato contro la Juventus. Lo svedese ha svolto anche oggi un lavoro personalizzato, così come Ante Rebic, la sua presenza da titolare per sabato sarebbe al momento un ipotesi difficile. Al suo posto dovrebbe partire dal 1’ minuto Oliver Giroud. I rossoneri dovrebbero scendere in campo con il solito 4-2-3-1 con Saelemakers, Kessie e Leao a supporto del francese. In mediana Bennacer e Tomali. Davanti a Maignan ci saranno Romagnoli e uno tra Kalulu e Tomori con Calabria e Theo Hernandez sulle fasce.