Inter Milan, per il Derby Pioli rinuncia a due big. Tomori in forse

Inter Milan di domani è sicuramente una partita che può valere una stagione.



L’allenatore dei rossoneri Stefano Pioli nella conferenza stampa prepartita ha fatto il punto sulla situazione dei suoi che si trovano ad affrontare il match con un ritardo di 4 punti in classifica e con una partita in più rispetto agli uomini di Inzaghi.

Per il tecnico parmense quella di domani sarà una partita importante per il vertice della classifica e spera di poter rivedere l’organizzazione e l’intensità di gioco che lo ha soddisfatto nell’ultimo match di campionato dove il Milan ha pareggiato in casa contro la Juventus per 0 a 0. Chiede ai suoi giocatori di mostrare la stessa attenzione e la giusta determinazione anche contro i nerazzurri di Inzaghi (qui la conferenza del mister nerazzurro).

Per Pioli la partita vedrà tanti duelli e sarà proprio dall’esito di questi che deciderà il risultato. Per quanto riguarda la formazione ha annunciato i forfait di Zlatan Ibrahimovic e di Ante Rebic che non saranno convocati per motivi fisici. Torna a disposizione il difensore Tomori, che comunque non dovrebbe partire nell'undici titolare.

Infine, come riportato dal sito gianlucadimarzio.com, l’allenatore ex della partita, è stato infatti sulla panchina nerazzurra nella stagione 2016/17, quando subentrando in corsa a Frank De Boer, chiuse il campionato al settimo posto, ha fatto anche il punto sul mercato appena concluso. In entrata il Milan ha registrato l’ingresso del solo Lazetic non ancora disponibile, in quanto secondo Il mister rossonero, non si sono verificate le situazioni giuste per poter migliorare il livello della rosa che per lui resta competitiva per lottare al vertice del campionato.