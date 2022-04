Inter-Milan, parla Inzaghi: dal dubbio in attacco al vice Brozovic

Inter-Milan, nel corso del suo intervento in conferenza stampa Simone Inzaghi ha affrontato alcuni temi molto importanti.

Il tecnico nerazzurro ha ammesso di essere ancora alle prese con un dubbio in attacco in vista della sfida di domani sera che vale la finale di Coppa Italia, ecco di seguito le sue parole riportate da Sport Mediaset: “La scelte dipendono dalle gare. Dzeko e Correa han lavorato bene nell'ultima partita, poi chi è entrato ha fatto altrettanto bene e ha segnato anche. Ho cinque attaccanti in buona condizione che meriterebbero di giocare. Poi farò delle scelte, ma penso che tutti possano giocare tra di loro senza problemi. Poi toccherà a me scegliere chi far giocare all'inizio e chi far entrare a gara in corso".

Inzaghi ha poi rimarcato l’importanza di Brozovic e la necessità di acquistare un suo sostituto. L’assenza del croato è concisa con il periodo complicato dei nerazzurri: “Ci sono state partite in cui ha giocato Barella, poi Vecino e Calhanoglu. Anche Vidal ha fatto molto bene negli ultimi minuti a Liverpool. Sappiamo che è un ruolo in cui alle spalle di Marcelo abbiamo mezzeali più che play, ma tutti hanno dato il massimo. Con la società se n'è parlato e probabilmente prenderemo qualcuno, ma adesso non mi interessa perché abbiamo 40 giorni da fare nel migliore dei modi".