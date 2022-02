Inter, Milan, Napoli, che lotta! Occhio però alla sorpresa

I tre moschettieri è un romanzo d'appendice scritto dal francese Alexandre Dumas con la collaborazione di Auguste Maquet nel 1844 e pubblicato originariamente a puntate sul giornale Le Siècle.

È uno dei romanzi più famosi e tradotti della letteratura francese e ha dato inizio ad una trilogia, che comprende Vent'anni dopo (1845) e Il visconte di Bragelonne (1850). I tre moschettieri del titolo sono Athos, Porthos e Aramis, a cui poi si aggiunge il giovanissimo D'Artagnan. Cosa c'entra però il celebre romanzo di Dumas con ciò che sta accadendo in Serie A? É presto detto.

Inter, Milan e Napoli sono da settembre in vetta alla classifica; tra partite da recuperare ed alternanza in testa, il massimo comune denominatore delle tre squadre è proprio la lotta Scudetto. Una battaglia che da mesi, ormai, è stata definita dalla stampa intera e dagli addetti ai lavori "a tre". Esattamente come avviene nel romanzo francese in cui i famosi tre moschettieri nominati nel titolo sono proprio Athos, Porthos ed Aramis.

Da alcune settimane, tuttavia, la Juventus si è presa le copertine dei giornali. Dall'arrivo di dicembre, infatti, il ruolino dei bianconeri è certamente più spumeggiante delle tre altolocate rivali. 2-0 al Bologna, 2-0 al Cagliari, 1-1 col Napoli, 4-3 a Roma, 2-0 all'Udinese, 0-0 a Milano con il Milan, 2-0 al Verona, 1-1 con l'Atalanta e il 2-3 dell'altro ieri ad Empoli. In mezzo, l'unico mezzo passo falso è stato forse il pari nel derby col Torino.

Innegabile che anche il più pessimista tra i tifosi bianconeri inizi a coltivare una piccola speranza di Scudetto, dopo una rincorsa durata mesi. Sembra che la Juve possa in effetti divenire una delle protagoniste di questa corsa al tricolore, prendendosi la scena come il giovanissimo D'Artagnan grazie alle giocate dei suoi giovanissimi, come i classe 2000 Dusan Vlahovic e Moise Kean, andati entrambi in gol all'ultima del Castellani.

Dalle magnifiche tre ad una possibile lotta a quattro, senza dimenticarci dell'Atalanta. Che campionato, signori.