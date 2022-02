Inter-Milan, le ultimissime: Inzaghi scioglie il dubbio, Kessie sulla trequarti

Inter-Milan, quasi tutto pronto alla Stadio San Siro per il derby di Milano, che potrebbe rivelarsi decisivo per la lotta scudetto. I due tecnici sembrano ormai aver sciolto gli ultimi dubbi di formazione e scelto i 22 titolari.

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, Simone Inzaghi confermerà il solito 3-5-2 con Skriniar, De Vrij e Bastoni a blindare la porta di Handanovic. Sulla fascia destra Dumfries ha vinto il ballottaggio con Darmian mentre a sinistra ci sarà Perisic. In mediana Brozovic con Barella e il grande ex Calhanoglu. In attacco al fianco di Dzeko ci sarà Lautaro Martinez con Sanchez pronto ad entrare a partita in corso.

Stefano Pioli ha scelto il 4-2-3-1 con Kessie nell’insolita posizione di trequartista con ai suoi lati Saelemakers e Leao. L’unica punta, senza gli infortuniati Ibrahimovic e Rebic, sarà Giroud. In mediana Tomali e Bennacer. Al centro della difesa, con Tomori non ancora al meglio della condizione ma comunque in panchina, toccherà ancora una volta a Kalulu e Romagnoli. Sulle fasce Calabria e Theo Hernandez con Maignan tra i pali.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Kessie, Leao; Giroud.