Inter-Milan, le probabili: Inzaghi scioglie il dubbio, due ballottaggi per Pioli

Inter-Milan, questa sera alle 21:00 andrà in scena allo Stadio San Siro il quarto derby stagionale, valevole per le semifinali di ritorno di Coppa Italia.

Si riparte dallo 0-0 del match di andata ma attenzione alla regola dei gol in trasferta che questa sera potrebbe favorire i rossoneri. Come riportato da Sport Mediaset i due allenatori avrebbero quasi deciso la formazione da mandare in campo e sciolto gli ultimi dubbi.

Simone Inzaghi dovrebbe schierare nel suo solito 3-5-2 la coppia Dzeko-Lautaro con Correa pronto ad entrare a partita in corso. Torna titolare nel terzetto difensivo De Vrij con Skriniar e Bastoni ai suoi lati. In mediana Brozovic con Barella e Calhanoglu mezzali con Dumfries e Perisic sulle fasce. In porta Handanovic.

Stefano Pioli con il collaudato 4-2-3-1 potrà contare sul recupero di Calabria che dovrebbe partire da titolare nel ruolo di terzino destro, sulla sinistra Theo Hernandez. Davanti a Maignan ci saranno Kalulu e Tomori. In mediana Tonali e Bennacer. Sulla trequarti ballottaggio tra Kessie e Krunic con l’ivoriano favorito mentre a destra ballottaggio tra Messias e Saelemakers, a sinistra Leao con Giroud centravanti.

INTER (3-5-2) - Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez.

MILAN (4-2-3-1) - Maignan, Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias/ Saelemakers, Kessie/Krunic, Leao; Giroud.