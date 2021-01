Inter-Milan, le formazioni ufficiali: turnover e sorprese per i nerazzurri

Ci siamo, manca sempre meno a Inter-Milan, derby di Coppa Italia che designerà la squadra che staccherà il pass per le semifinali della competizione. Per quanto riguarda le scelte di campo, Antonio Conte ha deciso di giocarsela con un undici iniziale un po' diverso dal solito.

In difesa rientra Alexsandar Kolarov, che completerà il reparto formato da Skriniar e De Vrij. Sulle fasce toccherà a Darmian e Perisic, solo panchina dunque per Hakimi e Young. Intatto invece il centrocampo titolare, formato da Barella, Brozovic e Vidal. Per finire novità anche in attacco, dove Sanchez prenderà il posto di Lautaro Martinez.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Kolarov; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Sanchez, Lukaku.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Dalot, Kjaer, Romagnoli, T.Hernandez; Kessie, Meite; Saelemaekers, B.Diaz, Leao; Ibrahimovic.