Inter-Milan, le formazioni ufficiali: due sorprese per Inzaghi

Inter-Milan, le scelte ufficiali dei due allenatori.

La partita è di quelle importanti e quale migliore cornice che quella dello stadio San Siro per la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra la squadra nerazzurra di Simone Inzaghi e quella rossonera di Stefano Pioli. Una sfida molto importante in cui le due squadre si giocano innanzitutto l'accesso alla finale della competizione, ma anche il predominio della città, soprattutto sponda Inter, dal momento che la squadra nerazzurra, in questa stagione, su tre derby giocati fino a questo momento, non è riuscita a vincerne nessuno.

Simone Inzaghi, rispetto a quanto era stato prospettato alla vigilia, sorprende tutto facendo accomodare in panchina Dzeko e Dumfries e schierando dal primo minuto il Tucu Correa accanto a Lautaro e Darmian sulla corsia destra, mentre per il resto è confermata la formazione titolare. Per il Milan, invece, nessuna sorpresa rispetto a quanto si era detto, con Kessiè che agirà sulla trequarti per schermare la regia di Brozovic. In attacco, l'eroe del derby di campionato, ovvero Olivier Giroud.

Di seguito, le formazioni per esteso:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Correa.

All. Simone Inzaghi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemakers, Kessiè, Rafael Leao; Giroud.

All. Stefano Pioli.

Vedremo come le squadre entreranno in campo e quale sarà l'approccio, con l'Inter che, vista la regola dei gol in trasferta, avrà come unico risultato possibile della serata quello della vittoria, per poter accedere alla finale contro una tra Fiorentina e Juventus che si sfideranno domani sera.