Inter-Milan, la sconfitta e la classifica: il messaggio di Calhanoglu ai tifosi

Inter-Milan, Hakan Calhanoglu parla della sconfitta del derby,

Una clamorosa rimonta, quella della squadra rossonera di Stefano Pioli, che ha avuto il grosso merito di non essere mai doma nonostante il risultato di svantaggio e il controllo del gioco da parte dell'Inter. E proprio per questo, la squadra nerazzurra, deve essere molto rammaricata: un controllo totale, senza però concretizzare tutte le opportunità che sono state create nel corso della partita. Risultato? Il Milan ribalta il risultato grazie alla doppietta di Giroud e permette di riaprire, per le inseguitrici, la lotta scudetto.

Una gara che, come detto, ha lasciato grande rammarico tra i calciatori nerazzurri e uno dei grandi protagonisti di ieri sera, Hakan Calhanoglu, autore dell'assist per il gol di Ivan Perisic e di una buona partita a centrocampo, ha voluto mostrarlo attraverso i suoi canali social, lanciando il seguente messaggio a tutti i tifosi interisti: "Non era il risultato che volevamo, ma siamo ancora primi in classifica e restiamo concentrati sul nostro obiettivo. Le grandi squadre si vedono in questi momenti e noi reagiremo! Forza Inter"

Insomma, una ferita che brucia e pure parecchio. Adesso è il momento, per il gruppo, per ricompattarsi e cercare di vincere le prossime fondamentali partite, soprattutto in campionato dove il Napoli si è portato a -1 dai nerazzurri e, assieme ai rossoneri, sogna il sorpasso in classifica già nella prossima gara, quando i nerazzurri e gli azzurri si sfideranno allo stadio Diego Maradona. Una partita per cuori forti che i ragazzi di Simone Inzaghi non potranno assolutamente sbagliare dopo i tre punti persi al derby.