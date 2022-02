Inter-Milan, la conferenza di Inzaghi: ecco data ed ora

Inter-Milan, domani Simone Inzaghi parlerà alla stampa per presentare la gara.

Giornata di antivigilia, oggi, e di vigilia, domani, per il derby di Milano, in cui si affronteranno l'Inter capolista, alla ricerca di un allungo sia nelle strisce di vittorie in campionato, sia di punti di distacco dal Milan che, in questo momento, si trova ad essere secondo in classifica a meno quattro punti - anche se la squadra nerazzurra ha ancora la partita contro il Bologna da giocare. Una partita dai contenuti molto importanti e che non sarà facile per l'Inter, visto che la squadra di Pioli vorrà riscattare l'ultimo periodo sfortunato e poco positivo in termini di punti fatti.

Per questo, domani, alle 12.30, il tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi, parlerà in conferenza stampa della partita, presentando tutte quelle che saranno le insidie della gara e, chissà, magari dando qualche indicazione di formazione, visto soprattutto che nel reparto d'attacco in tanti si stanno mettendo in mostra, come Lautaro e Sanchez, anche se bisognerà considerare anche i prossimi impegni contro Roma, Napoli e Liverpool in Champions League.

Di seguito, si riporta il comunicato presente sul sito ufficiale dell'Inter per quanto riguarda la conferenza di domani: "Si avvicina l'appuntamento con il Derby Milano: i nerazzurri saranno in campo sabato 5 febbraio alle 18:00 per la 5ª giornata di ritorno di Serie A. Alla vigilia della sfida contro il Milan, si terrà la conferenza stampa di Simone Inzaghi: il tecnico nerazzurro risponderà alle domande dei giornalisti collegati alle 12:30 di venerdì 4 febbraio. La conferenza stampa sarà trasmessa in diretta su Inter TV e sui canali digitali ufficiali del Club".