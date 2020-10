Inter-Milan, Kolarov-De Vrij-D'Ambrosio: terzetto di specialisti del gol in difesa?

Il Covid sta mandando all'aria tutti i piani di Antonio Conte verso il derby di sabato 17. L'intenzione del tecnico era quella di confermare il terzetto visto in campo contro la Lazio, Skriniar-De Vrij-Bastoni. La positività al Covid dello slovacco e dell'azzurrino fanno virare Conte sul piano B. Si va verso la riproposizione di D'Ambrosio e Kolarov per affiancare De Vrij. Questo trio, che sarebbe inedito, può essere molto pericoloso anche in zona gol.

Conte potrà valutare questa soluzione solo al ritorno di tutti e tre dai rispettivi impegni con le nazionali. C'è da dire che Kolarov è stato acquistato per sopperire alle emergenze sul centro-sinistra (in caso, appunto, di assenza di Bastoni), D’Ambrosio ha già giocato sul centro destra, ad esempio contro la Fiorentina, dove è stato decisivo per il successo grazie a un colpo di testa nel finale. Quindi non sarebbe una soluzione così improvvisata. L'altro dato che può far sorridere è quello che riguarda i gol.

Sia De Vrij che Kolarov hanno dimostrato di essere un fattore nei derby. L’olandese ha segnato due gol al Milan da quando veste il nerazzurro: il 17 marzo del 2019 (3-2 finale, rete con assist di Politano) e il 9 febbraio di quest’anno (4-2, assist di Candreva), entrambe le volte in campionato. Anche per Kolarov i numeri nelle stracittadine fanno ben sperare: il serbo ha segnato nel derby della Capitale dell’11 aprile 2009, quando vestiva la maglia biancoceleste (4-2 finale per la Lazio), poi segnò l’8 gennaio 2012 con la maglia del Manchester City (dove venne sconfitto contro lo United per 3-2), poi le due stracittadine capitoline giocate con la maglia della Roma il 29 settembre 2018 (3-1 per la Roma) e l’1 settembre 2019 (1-1 finale). Anche per D'Ambrosio c'è un precedente incoraggiante, già in gol contro il Milan quando vestiva la maglia del Torino: era il 14 settembre 2013 e il difensore azzurro aprì le marcature nel 2-2 finale. Un piccolo motivo per sorridere in casa Inter, nonostante le tante cose negative di questi giorni, c'è.